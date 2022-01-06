ГПК: количество грузовиков на въезд в Литву продолжает расти

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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков на въезд в Литву продолжает расти. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете. Самым загруженным является маршрут через "Райгардас" (с белорусской стороны - "Привалка") - около 410 грузовиков. Больше всего автомобилей фиксируется на пути через "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") - более 140 фур. Пункт пропуска "Кузница Белостоцкая" остается закрытым уже около двух месяцев, что снизило пропускную способность всего направления, а также увеличило нагрузку на другие маршруты следования в Евросоюз. При въезде в Латвию существенного скопления фур не отмечается. На данный момент больше всего грузовиков - 40 - находятся на маршруте через "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны"). На белорусско-латвийской границе, по данным на 10.00, перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 20 грузовиков, "Урбаны" - 40. Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 140 большегрузов, "Котловка" - 80, "Каменный Лог" - более 250, "Бенякони" - свыше 400, "Привалка" - около 410 фур. На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" выезда ожидают более 140 фур, "Козловичи" - свыше 50.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!