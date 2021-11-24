ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в ЕС продолжает расти

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска, продолжает расти. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

За прошедшие сутки только 3 из 9 сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта. В то же время белорусская сторона оформляет фуры без задержек, о чем свидетельствует отсутствие очередей на въезд в Беларусь.

На белорусско-латвийской границе на 10.00 перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 220 грузовиков, "Урбаны" - свыше 270.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 180 большегрузов, "Котловка" - 280, "Каменный Лог" - более 420, "Бенякони" - свыше 450, "Привалка" - более 450.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 390 грузовиков, "Козловичи" - более 400.

На украинском направлении в данный момент очередей нет.

В ГПК напомнили, что с 9 ноября в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостокская", что на треть снизило грузопоток через белорусско-польскую границу.-0-