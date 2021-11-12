ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в Евросоюз снизилось на 61% с начала недели

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, снизилось на 61% с начала недели. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

За прошедшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности только на 73%, пропустив на свою территорию 2213 из 3026 грузовиков.

Меньше всего фур - 312 из 500 согласно пропускной способности - въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.

На 10.00 въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Урбаны" ожидает более 20 фур.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - 10, "Каменный Лог" - более 50, "Бенякони" - более 120, "Привалка" - более 130 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 80 фур, "Козловичи" - свыше 20.

В ГПК напомнили, что с 9 ноября в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги").

"Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты для пересечения государственной границы", - отметили в ведомстве.-0-