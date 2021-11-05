ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в страны ЕС продолжает снижаться

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС, продолжает снижаться. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Несмотря на то, что за последние 24 часа только латвийская сторона выполнила договоренности по пропуску грузового транспорта, количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС, за прошедшие сутки снизилось на 11%.
Наименьшее количество фур - 318 из 500 согласно пропускной способности - въехали в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица").
На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.
На 10.00 на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 130 грузовиков, "Урбаны" - свыше 100.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 100 большегрузов, "Котловка" - 160, "Каменный Лог" - более 150, "Бенякони" - свыше 230, "Привалка" - более 200 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 110 фур, "Берестовица" - свыше 20.-0-