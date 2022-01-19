ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в страны ЕС существенно не изменилось

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС, существенно не изменилось. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
"Самым загруженным остается маршрут через "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") - 430 грузовиков. За минувшие сутки сотрудниками данного погранперехода оформлено всего 20% фур от нормы. Стоит отметить, что увеличение количества скопившегося транспорта на литовском направлении связано с перебоями электричества и программного обеспечения. Они фиксировались накануне в двух сопредельных погранпереходах", - рассказали в ГПК.
На въезд в Польшу количество ожидающего транспорта снизилось всего на 30 единиц. Самым загруженным остается путь через польский погранпереход "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") - около 210 фур.
Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым, что увеличивает нагрузку на маршруты следования в страны Евросоюза.
На въезд в Латвию отмечается тенденция к снижению количества грузовиков, ожидающих оформления. На данный момент зафиксировано около 50 большегрузов.-0-