ГПК: количество ожидающего въезда в ЕС транспорта остается прогнозируемым

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество транспорта, ожидающего въезда на территорию Евросоюза, остается в пределах прогнозируемых показателей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
За прошедшие сутки Латвия полностью выполнила договоренности по пропуску грузового транспорта, Польша и Литва - частично.
Меньше всего фур - 294 из 500 согласно пропускной способности - въехали в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").
На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-