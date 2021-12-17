ГПК: количество скопившегося транспорта на путях следования в страны ЕС не изменилось

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К пятнице количество скопившегося транспорта на путях следования в страны ЕС не изменилось, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Как отметили в ГПК, причины скопления грузовиков остались прежними - невыполнение контрольными службами Польши и Литвы договоренностей по пропуску фур, закрытие польской стороной погранперехода "Кузница Белостокская", что привело к увеличению грузопотока на других маршрутах следования в страны ЕС, а также завершение отчетного периода обязательств по контрактам у грузоперевозчиков.
По данным на 10.00, на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось 390 грузовиков, "Урбаны" - 740.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают 280 большегрузов, "Котловка" - 420, "Каменный Лог" - 300, "Бенякони" - 340, "Привалка" - 280 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось 750 фур, "Козловичи" - 1 тыс.-0-