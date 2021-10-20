ГПК: количество транспорта в очереди на выезд в ЕС остается в пределах прогноза

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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество транспорта, ожидающего выезда на территорию Евросоюза, остается в пределах прогнозируемых показателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпонранкомитете.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 44% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица"), а наибольший - 102% - на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").
На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.
За минувшие сутки только сопредельный пункт пропуска "Твярячюс" выполнил договоренности по пропуску грузовых транспортных средств.-0-