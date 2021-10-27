ГПК: количество транспорта в очереди на выезд в ЕС остается в пределах прогнозируемых показателей

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество транспорта, ожидающего въезда на территорию Евросоюза, остается в пределах прогнозируемых показателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
За прошедшие сутки пункты пропуска на границе с ЕС выполнили двухсторонние договоренности только на 75%, пропустив на свою территорию 3037 из 4006 грузовиков.
Меньше всего большегрузов - 275 из 500 - въехали в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица").
На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-