ГПК: литовские и польские пункты пропуска не выполняют договоренности по оформлению грузовиков

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки ни один литовский и польский пункт пропуска не выполнил договоренности по оформлению грузовиков из Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Именно это является основной причиной скопления фур перед белорусскими пунктами пропуска", - сказали в ГПК.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 56,4% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица"), а наибольший - 86,4% - на литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный белорусский - "Бенякони").

"За минувшие сутки в Латвию и Украину перемещение грузового транспорта осуществлялось без задержки. Пропускная способность, определенная двухсторонними договоренностями с этими странами, выполнена в полном объеме", - добавили в ведомстве.-0-