ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел 15 января в Ивьевском районе. Лидские пограничники на линии границы обнаружили пятерых граждан Сирии. Один из них был без сознания, у него едва прощупывался пульс. "Мужчины рассказали, что литовские силовики задержали их в лесу. Они не ели больше суток и были истощены, просили оказать им помощь. Вместо этого литовцы привезли их к белорусской границе, а затем, угрожая физической расправой, пытались вытеснить их на территорию нашей страны", - отметили в ГПК.

Белорусские пограничники незамедлительно оказали иностранцам первую помощь на месте и вызвали медиков. Беженца с температурой тела 33 градуса доставили в реанимационное отделение Ивьевской ЦРБ. Врачи диагностировали у него переохлаждение.-0-

Скриншот из видео ГПК