ГПК: литовские силовики не препятствуют нарушению границы с Беларусью

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские силовики не препятствуют нарушению границы с Беларусью. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В пункте упрощенного пропуска "Геранены" Лидского пограничного отряда зафиксирован факт нарушения белорусской границы гражданским лицом со стороны Литвы. На представленном ГПК видео отчетливо видно, как двое мужчин и литовский силовик вплотную подошли к линии литовско-белорусской границы, обозначенной на дорожном полотне белой линией. В какой-то момент один из мужчин намеренно пересек ее, сделал фото и вернулся обратно в Литву.

"Следует подчеркнуть, что нарушение границы происходило в присутствии представителя литовского силового ведомства, который не предпринял никаких действий для недопущения нарушения границы", - добавили в ГПК.-0-