ГПК: Литва и Польша не принимают меры для ускорения пересечения границы

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки литовские контрольные службы оформили 57% грузовиков от пропускной способности. В данный момент больше всего транспорта находится перед "Шальчининкаем" ("Бенякони"), сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Литва продолжает обновление таможенных баз, что существенно влияет на увеличение времени пересечения границы. В настоящее время штатный режим работы, запланированный на 15 февраля, не возобновлен.

Через польские пункты пропуска в страны ЕС въехало 70% транспортных средств от количества, установленного договоренностями. Самым загруженным по-прежнему остается маршрут через "Кукурыки" ("Козловичи").

За прошедшие сутки в Латвию грузовой транспорт въезжал без задержек. По состоянию на 10.00 больше всего фур находится на пути через "Патерниеки" ("Григоровщина").-0-