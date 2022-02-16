ГПК: Литва и Польша оформили лишь 60% фур от суточной нормы

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва и Польша оформили лишь 60% фур от суточной нормы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Обновление таможенных баз не ускорило процесс пересечения границы. Литовские контрольные службы за сутки оформили только 59% грузовиков от пропускной способности. Меньше всего фур проследовало через "Лаворишкес" ("Котловка") - 99 из 250.
Через польские пункты пропуска в ЕС въехало всего 60% транспортных средств от нормы. В настоящее время наибольшее скопление автомобилей фиксируется в направлении погранперехода "Кукурыки" ("Козловичи").
За прошедшие сутки в Латвию грузовой транспорт въезжал без задержек. По состоянию на 10.00 больше всего фур находится на пути через "Патерниеки" ("Григоровщина").
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 550 грузовиков, "Урбаны" - свыше 420.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 220 большегрузов, "Котловка" - 730, "Каменный Лог" - более 590, "Бенякони" - свыше 680, "Привалка" - более 560 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 580 фур, "Козловичи" - свыше 700.-0-