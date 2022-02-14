ГПК: Литва и Польша за выходные приняли чуть более половины грузовиков от нормы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва и Польша за выходные приняли чуть более половины грузовиков от нормы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Литовская сторона продолжает обновление таможенных баз, которое планирует завершить 15 февраля. Это приводит к существенным задержкам в оформлении транспорта. За выходные в Литву въехало всего 59% грузовиков от пропускной способности. В настоящее время наибольшее скопление фур отмечается в направлении "Шальчининкая" ("Бенякони").

Сотрудники польских контрольных служб за выходные оформили 63% транспортных средств от установленной нормы. Самым загруженным на данный момент является маршрут через "Кукурыки" ("Козловичи").

С пятницы по воскресенье через латвийские пункты пропуска грузовой транспорт въезжал без задержек. По состоянию на 10.00 больше всего фур находится на пути через "Патерниеки" ("Григоровщина").

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 640 грузовиков, "Урбаны" - свыше 400.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 240 большегрузов, "Котловка" - 700, "Каменный Лог" - более 630, "Бенякони" - свыше 760, "Привалка" - более 600 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 590 фур, "Козловичи" - свыше 650.-0-