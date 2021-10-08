ГПК: Министерство обороны Польши распространяет фейки о ситуации на польско-белорусской границе

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Польши распространяет фейки о ситуации на польско-белорусской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Вчера Министерство обороны Польши распространило недостоверную информацию о ситуации, произошедшей на польско-белорусской границе", - отметили в Госпогранкомитете. В этой связи ГПК опубликовал видеоматериалы о произошедших событиях, содержащих очередные доказательства того, что Министерство обороны Польши при поддержке Пограничной стражи и польской полиции доставляет беженцев к границе Беларуси.

"Сообщаем, что факт нахождения группы беженцев вблизи границы действительно имел место. Однако польская сторона исказила информацию. Иностранцы были доставлены из приграничья польскими силовиками на военных транспортных средствах к польско-белорусской границе. Белорусский пограничный наряд, прибывший на участок, успел зафиксировать момент подвоза очередной группы беженцев в указанное место. Мужчина с ребенком показал, где и каким образом польские военнослужащие пытались насильно их вытеснить в Беларусь", - рассказали в ведомстве.

Неудавшаяся попытка тайно выдавить несколько групп вынудила польскую сторону забрать всех беженцев с линии границы.

"Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия. При этом, напоминаем, что Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а пытающихся это сделать отправляет под суд", - добавили в ГПК.-0-