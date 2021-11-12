ГПК: Минобороны Польши продолжает публиковать провокационные сообщения

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны Польши продолжает публиковать провокационные сообщения. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Минобороны Польши публикует видео, сопровождая их заведомо ложной информацией. В действительности группа беженцев из стихийного лагеря, в том числе женщины и дети, вплотную подошла к польским заграждениям на польской территории, чтобы в очередной раз обратиться за предоставлением защиты в Польше. По истечении времени одному из мужчин стало плохо. Однако польская сторона вместо оказания помощи, о которой просили женщины и дети, продолжала равнодушно освещать группу беженцев стробоскопами и снимать происходящее на камеру", - рассказали в ГПК.

На место прибыли белорусские военнослужащие, которые неоднократно просили людей вернуться в Беларусь. Так как территория непосредственно у заграждения является польской, подойти к мужчине для оказания первой помощи без нарушения границы было невозможно.

"Подобные публичные информационные вбросы польской стороны являются попытками дискредитации белорусских военнослужащих. Как видно, в настоящее время все усилия польской стороны направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации. При этом Польша продолжает неприкрыто демонстрировать безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права", - отметили в ведомстве.-0-