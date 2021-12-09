ГПК: "Мядининкай" лидирует по невыполнению договоренностей по пропуску грузовиков

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер невыполнения договоренностей по пропуску грузовиков - литовский "Мядининкай", сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Наибольшее количество большегрузов зафиксировано на границе с Литвой. Так, за прошедшие сутки через "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") проследовало всего 188 из 500 фур, что составляет 37% от пропускной способности погранперехода", - отметили в ГПК.

На границе с Польшей также фиксируется скопление грузовиков. После закрытия пункта пропуска "Кузница Белостокская" на пути следования в Польшу осталось два функционирующих погранперехода. В этой связи общая пропускная способность снизилась на четверть.

В латвийских пунктах пропуска оформление транспорта происходит без задержек, однако перераспределение потока с других загруженных маршрутов увеличило количество грузовиков, ожидающих въезда в Латвию.

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидает более 4,5 тыс. фур.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 360 грузовиков, "Урбаны" - свыше 630.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 270 большегрузов, "Котловка" - 420, "Каменный Лог" - более 630, "Бенякони" - свыше 400, "Привалка" - более 250.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 660 грузовиков, "Козловичи" - более 900.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" находится более 50 грузовиков.-0-