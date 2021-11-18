ГПК: на границе литовцы штампуют видеоподелки о своем "гостеприимстве"

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси в своем Telegram-канале опубликовал информацию, подкрепленную видеосвидетельством того, как на литовской границе снимают "фильм" о гостеприимной встрече мигрантов на территории этого государства, сообщает БЕЛТА.

"Литовские силовики доставили из глубины своей территории на линию литовско-белорусской границы большую группу беженцев для съемки постановочных видео. Иностранцам приказали встать около литовского пограничного знака, затем демонстративно на камеру раздали пакеты с едой", - сказано в сообщении.

В процессе съемки на английском языке очень вежливо задавали провокационные вопросы: "Сопровождали ли вас белорусские пограничники к государственной границе? Били ли они вас, забирали ли документы?".

В ГПК подчеркнули, что после завершения постановки всю "гуманитарную помощь" и группу иностранцев снова забрали и увезли на территорию Литвы.-0-