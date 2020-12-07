ГПК: на границе с Латвией, Литвой и Польшей снова фиксируются очереди

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Латвией, Литвой и Польшей с начала недели вновь зафиксированы очереди. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Одна из причин скопления транспорта - традиционное увеличение потока на границе в связи с завершением календарного года и необходимостью исполнения всех обязательств по контрактам. Вместе с тем моменты, о которых мы говорили ранее, никуда не исчезли. Это падение общей пропускной способности в связи с закрытием сопредельными странами ряда пунктов пропуска, что прямо пропорционально влияет на рост нагрузки работающих погранпереходов; выгодность литовского направления с точки зрения ввоза топлива на территорию ЕС; несоблюдение службами сопредельных стран соглашений по оформлению определенного количества транспорта за единицу времени", - рассказали в ГПК.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 14.00 7 декабря около 40% водителей, ожидающих оформления, воспользовались услугой электронного бронирования очереди. Все они находятся в сервисной зоне, где созданы комфортные условия для ожидания въезда в пункт пропуска. "Рекомендуем грузоперевозчикам, следующим транзитом через Беларусь в страны Евросоюза, учитывать складывающуюся обстановку, а при планировании поездки строить маршрут через наименее загруженное польское направление", - добавили в ведомстве.

Следить онлайн за очередями перед пунктами пропуска можно в разделе интернет-портала ГПК "Обстановка на границе".-0-