ГПК: на границе с Польшей и Литвой есть проблемы с выездом грузового транспорта

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Польшей и Литвой есть проблемы с выездом грузового транспорта, сообщили БЕЛТА в ГПК.

"Невыполнение сопредельными странами договоренностей по пропуску грузового транспорта на свою территорию продолжает влиять на скопление грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска. За минувшие сутки в Латвию и Украину грузовой транспорт выезжал без задержек. На границе с Польшей и Литвой ситуация с выполнением договоренностей сотрудниками контрольных органов указанных государств отличается", - отметили в ведомстве.

Так, наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 43,6% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"), а наибольший - на литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный белорусский - "Бенякони"). Через последний в Литву проследовало 89,2% определенного сторонами количества грузовиков.-0-