ГПК: на границе за выходные отмечено снижение количества грузовиков, следующих в ЕС

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные отмечена тенденция к снижению количества грузовиков, следующих в ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Общее количество фур на въезд в Литву уменьшилось на 60%. На данный момент оформления ожидают около 470 автомобилей. Наибольшее скопление транспорта фиксируется на маршруте через литовский "Райгардас" (с белорусской стороны "Привалка") - 240 грузовиков.

На въезд в Польшу количество ожидающего транспорта не изменилось и составляет около 190 фур. Стоит отметить, что по-прежнему ни один из польских погранпереходов не выполнил договоренности по пропуску большегрузов.

Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым, что увеличивает нагрузку на маршруты следования в Польшу.

На протяжении выходных латвийскими контрольными службами нормы по пропуску грузовиков выполнялись в полном объеме. В настоящий момент скопления грузовиков на пути следования в Латвию не фиксируется.

На белорусско-латвийской границе, по данным на 10.00, перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 50 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 10 большегрузов, "Каменный Лог" - более 50, "Бенякони" - свыше 170, "Привалка" - более 240 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" выезда ожидает более 140 фур, "Козловичи" - свыше 50.-0-