ГПК: на линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"18 октября белорусские пограничники обнаружили группу беженцев на линии литовско-белорусской границы. Некоторые из них замерзли и настолько были истощены, что лежали на холодной земле. На протяжении всего этого времени на сопредельной стороне находись литовские военнослужащие", - сказали в ГПК.

Иностранцы рассказали, что в ответ на заявленное ходатайство о предоставлении статуса беженца литовская сторона пригласила их проследовать вглубь Литовской Республики. Уже на месте у них отобрали деньги и документы, избивали, оскорбляли, применяли электрошокер, отказывали в пище и воде, разбили телефоны у тех, кто не успел спрятать. Затем литовские силовики привезли 11 человек, граждан Судана, Йемена, Ирана, Нигерии и Мали, на линию границы и попытались вытеснить на белорусскую территорию.

"Беженцы также отметили, что литовские военнослужащие разбивали их телефоны, чтобы фото- и видеоматериалы, которые хранились на устройствах, не были переданы журналистам и международным организациям. Публичная огласка противозаконных способов и методов обращения с беженцами не выгодна ни Литве, ни Польше, ни Латвии", - добавили в ведомстве.-0-