ГПК: на литовских погранпереходах началось обновление таможенных систем

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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска Литвы на границе с Беларусью сегодня утром началось обновление таможенных систем. По причине проведения этих процедур возможно увеличение времени пересечения литовской границы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
По информации сопредельной стороны, штатный режим оформления будет восстановлен в течение суток.
"Рекомендуем грузоперевозчикам учитывать информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты следования в страны ЕС", - добавили в ГПК.-0-