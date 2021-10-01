ГПК: на территории Польши действует сеть организаторов незаконной миграции

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Польши действует сеть организаторов незаконной миграции. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Польша не скрывает, что именно с ее территории оказывается содействие нелегальной миграции. Согласно официальной статистике, почти ежедневно публикуемой Пограничной стражей в Twitter, только за последний месяц на польской территории задержано почти 100 пособников, которые оказывали содействие в пересечении польской границы, а также обеспечивали следование беженцев в страны ЕС. Кроме того, незаконное вытеснение иностранцев в Беларусь обеспечивают и представители Пограничной стражи. Пользуясь служебным положением и введением чрезвычайного положения в приграничных районах, польские силовики поднимают заборы, насильственно вытесняют и просто выбрасывают людей без сознания на белорусскую территорию", - рассказали в ГПК.

В целях сокрытия своих незаконных действий от общественности Польша не допускает на линию границы ни журналистов, ни правозащитников, ни даже представителей европейского пограничного агентства "Фронтекс".

"Таким образом, статистика Пограничной стражи Польши о многочисленных задержаниях пособников на территории страны, а также фото- и видеоматериалы Госпогранкомитета Беларуси относительно незаконных действий польских пограничников в части пособничества незаконного пересечения белорусской границы свидетельствуют о существовании сети организаторов незаконной миграции на польской территории", - добавили в ведомстве.-0-