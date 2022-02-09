ГПК: на въезд в Литву фиксируется существенное замедление в оформлении фур

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На въезд в Литву фиксируется существенное замедление в оформлении фур. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В Литовскую Республику за сутки проследовало только 37% грузовиков от пропускной способности. Меньше всего большегрузов оформлено на маршруте через "Лаворишкес" ("Котловка") - 32 из 250. Напоминаем, что в сопредельных пунктах пропуска до сих пор не завершено обновление таможенных систем, что приводит к увеличению времени пересечения литовской границы", - рассказали в ГПК.

Сотрудники польских погранпереходов оформили 70% транспортных средств от нормы. В настоящее время наибольшее скопление автомобилей отмечается в направлении погранперехода "Кукурыки" ("Козловичи").

Через латвийские пункты пропуска в ЕС въехало 97% фур. По состоянию на 10.00 больше всего транспорта фиксируется на пути через "Патерниеки" ("Григоровщина").

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 470 грузовиков, "Урбаны" - свыше 440.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 250 большегрузов, "Котловка" - 580, "Каменный Лог" - более 550, "Бенякони" - свыше 650, "Привалка" - более 530 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 700 фур, "Козловичи" - свыше 850.-0-