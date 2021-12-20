ГПК: на въезд в страны ЕС по-прежнему фиксируется большое скопление грузовиков

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На въезд в страны ЕС по-прежнему фиксируется большое скопление грузовиков. Основные причины не изменились. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

За прошедшие сутки меньше всего фур - 300 из 500 обусловленных договоренностями - проследовало через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), что составляет всего 60% от пропускной способности.

Контрольные службы двух функционирующих польских погранпереходов не справляются с нагрузкой после закрытия погранперехода "Кузница Белостокская".

Грузовой транспорт следовал на территорию Латвии без задержек. Вместе с тем на данном направлении фиксировалось скопление грузовиков в связи с перераспределением транспортных потоков с иных загруженных маршрутов.

На белорусско-латвийской границе, по данным на 10.00, перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 480 грузовиков, "Урбаны" - свыше 690.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 260 большегрузов, "Котловка" - 410, "Каменный Лог" - более 240, "Бенякони" - свыше 450, "Привалка" - более 170 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 580 фур, "Козловичи" - свыше 800.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" выезда ожидают более 50 фур.-0-