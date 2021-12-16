ГПК: на въезд в страны Евросоюза по-прежнему фиксируется скопление большегрузов

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На въезд в страны Евросоюза по-прежнему фиксируется скопление большегрузов. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Основными причинами скопления грузовиков остаются невыполнение Польшей и Литвой договоренностей по пропуску грузового транспорта на свою территорию, сокращение числа функционирующих пунктов пропуска (закрытие в одностороннем порядке польской "Кузницы Белостокской"), что приводит к увеличению нагрузки на другие маршруты в страны ЕС, стремление грузоперевозчиков выполнить к концу года обязательства по контрактам.

На белорусско-латвийской границе, по данным на 10.00, перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 360 грузовиков, "Урбаны" - свыше 760.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 240 большегрузов, "Котловка" - 420, "Каменный Лог" - более 290, "Бенякони" - свыше 310, "Привалка" - более 280 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 680 фур, "Козловичи" - свыше 1 тыс.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" выезда ожидают более 60 фур, "Новая Гута" - свыше 20.-0-