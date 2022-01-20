ГПК: наибольшее скопление грузовиков фиксируется на въезд в Литву

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшее скопление грузовиков фиксируется на въезд в Литву. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Меньше всего фур - 286 из 500 от нормы - въехало в Евросоюз через "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). На данный момент въезда через указанный пункт пропуска ожидают более 420 грузовиков.

Количество транспорта на въезд в Польшу снизилось на 50 единиц. Самым загруженным остается маршрут через польский погранпереход "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") - около 230 фур.

Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым, что увеличивает нагрузку на маршруты следования в страны Евросоюза.

На данный момент существенного скопления грузовиков на въезд в Латвию не фиксируется.-0-