ГПК направил запрос польской стороне с требованием разъяснений о применении спецсредств на границе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет направил запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси беженцев. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"Обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на белорусской стороне является вопиющим нарушением международных норм, в том числе прав мигрантов, ищущих убежища. Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Беларуси", - сказал Антон Бычковский.-0-