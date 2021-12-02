ГПК назвало основной причиной скопления фур на границе невыполнение Польшей и Литвой договоренностей

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной причиной скопления фур на границе является невыполнение Польшей и Литвой договоренностей по оформлению грузового транспорта, заявили в Госпогранкомитете, сообщает БЕЛТА.

За прошедшие сутки всего три из девяти европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта.

Литовская сторона снова не выполнила норму по пропуску грузовиков. В пункте "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") сопредельная сторона оформила всего 59% машин.

На польском направлении после закрытия пункта пропуска "Кузница Белостокская" поток грузового транспорта перераспределился на другие погранпереходы. Договоренности по оформлению фур польская сторона выполняет всего на 65%. "Это приводит к большому скоплению машин на других направлениях. Так, несмотря на то, что за минувшие сутки латвийские пункты пропуска выполнили договоренности в полном объеме, на данном направлении продолжают скапливаться большегрузы", - отметили в ГПК.

После прохождения всех контрольных служб на белорусской стороне водителям приходится ожидать въезда в Литву и Польшу более 4 часов, а в Латвию - 3, добавили в ГПК.-0-