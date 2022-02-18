ГПК: ни одна из сопредельных стран ЕС не выполнила договоренности по пропуску грузовиков

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одна из сопредельных стран ЕС не выполнила договоренности по пропуску грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В Литву проследовало 66% большегрузов от пропускной способности. Больше всего фур находится на маршруте через "Шальчининкай" ("Бенякони").

Польские контрольные службы оформили 73% транспортных средств от установленной нормы. Наибольшее скопление фур фиксируется в направлении пункта "Кукурыки" ("Козловичи").

Латвийская сторона впустила 73% грузовых авто. По состоянию на 10.00 больше всего транспорта фиксируется на пути через "Патерниеки" ("Григоровщина").

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 630 грузовиков, "Урбаны" - свыше 530.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 240 большегрузов, "Котловка" - 700, "Каменный Лог" - более 580, "Бенякони" - свыше 650, "Привалка" - более 530 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 640 фур, "Козловичи" - свыше 850.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось более 20 фур.-0-