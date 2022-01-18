ГПК: ночью вблизи границы с Украиной пограничники с применением оружия задержали двух нарушителей

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью пограничники с применением оружия задержали двух нарушителей. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Сегодня ночью в пограничной полосе вблизи границы с Украиной белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль "Aуди", который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог. Пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель намеренно не выполнил законные требования. Кроме того, при попытке скрыться он совершил наезд на военнослужащего органов пограничной службы", - рассказали в ГПК.

В целях недопущения противоправных действий пограничным нарядом применено табельное оружие - произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Военнослужащему оказана медицинская помощь в Пинской центральной районной больнице.

"На фоне продолжающейся напряженности и попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение. Право использования оружия закреплено в ст.52 закона о Государственной границе Республики Беларусь", - добавили в ведомстве.-0-