ГПК о скоплении грузовиков на границе: это результат невыполнения соседними странами договоренностей

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невыполнение сопредельными странами договоренностей по пропуску грузового транспорта на свою территорию является основной причиной скопления грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска, заявили в Госпогранкомитете, сообщает БЕЛТА.
"За минувшие сутки в Украину и Латвию грузовой транспорт выезжал без задержек. Пропускная способность, определенная двухсторонними договоренностями с этими странами, выполнена полностью. На границе с Польшей и Литвой ситуация с выполнением договоренностей сотрудниками контрольных органов указанных государств обстоит иначе", - рассказали в ГПК.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 35,6% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), а наибольший - на литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"). Через последний в Литву проследовало 97,6% определенного сторонами количества грузовиков.-0-