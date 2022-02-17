ГПК: обстановка перед пунктами пропуска на границе с ЕС не изменилась

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка перед пунктами пропуска на границе с ЕС не изменилась. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Литва и Польша продолжают игнорировать договоренности по пропуску большегрузов. В Литву проследовало 63% грузовиков от установленной нормы. Больше всего фур находится на маршруте через "Лаворишкес" ("Котловка")", - рассказали в ГПК.

Польские контрольные службы оформили 64% транспортных средств от установленной нормы. Наибольшее скопление фур фиксируется в направлении "Кукурыки" ("Козловичи").

Латвийская сторона осуществляла пропуск грузового транспорта без задержек. По состоянию на 10.00 больше всего транспорта фиксируется на пути через "Силене" ("Урбаны").

Длительное ожидание въезда в страны ЕС фиксируется и при выезде из России - на въезд в Латвию и Литву (из Калининградской области).

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 630 грузовиков, "Урбаны" - свыше 550.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 240 большегрузов, "Котловка" - 710, "Каменный Лог" - более 580, "Бенякони" - свыше 650, "Привалка" - более 520 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 520 фур, "Козловичи" - свыше 850.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" - свыше 20 фур.-0-