ГПК: очередной вертолет со стороны Латвии нарушил границу

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не прошло и трех дней, и снова провокация: вертолет со стороны Латвии нарушил границу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Сегодня около 12.20 зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Беларуси. Латвийский вертолет Agusta Westland залетел на белорусскую территорию в районе населенного пункта Думаришки Браславского района на глубину до 400 м и вернулся обратно в Латвию", - рассказали в ГПК.

В ведомстве отметили, что подобные инциденты участились в последнее время и могут расцениваться как провокационные действия сопредельных стран с целью создать напряженность на границе.

"Это уже четвертый случай за последние три месяца, связанный с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь. Позавчера, 8 февраля, самолет Ан-2 нарушил границу, залетев на 300 м на белорусскую территорию. Три недели назад, 24 января, зафиксирован факт нарушения границы украинским беспилотным летательным аппаратом в Малоритском районе. В декабре прошлого года украинский вертолет залетел на территорию Беларуси в районе пункта пропуска "Новая Рудня", - добавили в ГПК.-0-