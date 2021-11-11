ГПК опроверг информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси опроверг информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"ГПК опровергает информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе, - сказал Антон Бычковский. - Ночью одному из несовершеннолетних из числа беженцев у белорусско-польской границы стало плохо. Мальчика осмотрели медики, которые постоянно дежурят у стихийного лагеря. Они диагностировали переохлаждение у подростка, незамедлительно была оказана медицинская помощь. После стабилизации состояния мальчик вернулся к своей семье".

Ранее на некоторых интернет-ресурсах появилась информация о гибели от переохлаждения ребенка в лагере мигрантов на границе с Польшей.

Как сообщали в Госпогранкомитете, в настоящее время отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе. "Более 2 тыс. беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой, - отметили в ведомстве. - Помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, белорусской стороной фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной". -0-

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Фото Рамиля Насибулина