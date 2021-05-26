ГПК: отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связано с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также с введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Беларуси, - говорится в сообщении. - Отмечаем, что указанные вопросы находятся вне компетенции органов пограничной службы".

В связи со сложившейся ситуацией Госпогранкомитет рекомендует иностранным гражданам для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.-0-