ГПК ответил на письмо Польши о намерении закрыть грузовое сообщение в пункте пропуска "Кузница"

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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет получил официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница", сообщает БЕЛТА.
"В этой связи Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница Белостокская"), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб", - отметили в ГПК.
Также белорусская сторона сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".-0-