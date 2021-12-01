ГПК: перед белорусскими пунктами пропуска продолжают скапливаться грузовики на выезд в страны ЕС

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед белорусскими пунктами пропуска продолжает скапливаться грузовой транспорт, следующий в страны Евросоюза. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"За прошедшие сутки европейские пункты пропуска на границе с Беларусью выполнили договоренности по пропуску грузовиков всего на 75%. Наиболее загруженным направлением остается литовское. Здесь из 1326 машин, согласно пропускной способности, было оформлено только 849", - рассказали в ГПК.

Закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" снизило общую пропускную способность на польском направлении. Кроме того, это привело к увеличению нагрузки на два функционирующих погранперехода, которые выполнили договоренности лишь на 73%.

Несмотря на то, что за минувшие сутки латвийские пункты пропуска выполнили договоренности в полном объеме, на этом направлении продолжают скапливаться фуры.

Белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек на всех направлениях. Грузовиков, ожидающих въезда в Беларусь, нет.

На 10.00 въезда в Латвию перед пунктами пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" ожидают более 450 фур.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают свыше 240 большегрузов, "Котловка" - 390, "Каменный Лог" - более 700, "Бенякони" - свыше 720, "Привалка" - более 510 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 660 фур, "Козловичи" - свыше 500.-0-