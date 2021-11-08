ГПК: перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечная цель их маршрута - ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания", - рассказали в ГПК.

Беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. "Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ, - отметили в ГПК. - В ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".-0-

Фото Леонида Щеглова