ГПК: пересечь границу по недействительным документам в октябре-декабре пытались около 100 граждан

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В октябре - декабре минувшего года пересечь границу по недействительным документам пытались около ста граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Отсутствие визы или истечение ее срока действия - с такой категорией нарушений чаще всего сталкивались специалисты пограничного контроля. Всего выявлено 37 подобных случаев. По-прежнему встречаются случаи выявления на границе поврежденных документов. Паспорта, в которых были порваны или изрисованы страницы, размыты печати и фото, предъявил 31 гражданин, - рассказали в ГПК. - Актуальны и нарушения, связанные с окончанием срока действия документа. С 13 подобными фактами столкнулись пограничники в пунктах пропуска. Смена фамилии также требует изменения в документах в течение 30 дней. В последнем квартале минувшего года десяти гражданам пришлось изменить свои планы по этой причине".

Гражданам Украины необходимо помнить: с ID-картой (внутренним паспортом) пересекать границу нельзя, нужен заграничный паспорт. Было выявлено 5 подобных случаев.

За такие нарушения режима границы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин (1 БВ - Br32) с депортацией или без нее.

Чтобы избежать проблем на границе, гражданам необходимо проверить срок действия паспорта, заменить паспорт при смене фамилии (в этом случае документ действителен в течение месяца), проверить паспорт на наличие повреждений, пятен и посторонних записей, которых там быть не должно. "Не пытайтесь восстановить документ самостоятельно. Существует только одно решение проблемы - документ необходимо заменить. Держите паспорт при себе и не оставляйте его в залог. Обратитесь в дипломатическое представительство или консульское учреждение иностранного государства, которое вы планируете посетить, для получения информации о порядке въезда (необходимость получения визы, наличия медицинской страховки). Получить информацию о наличии сведений о себе в банке данных о гражданах, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено, можно при обращении в территориальный орган внутренних дел", - дополнили в ГПК.-0-