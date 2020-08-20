ГПК: пограничники за сохранение мира в родной Беларуси

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники за сохранение мира в родной Беларуси. Об этом БЕЛТА заявили в Госпогранкомитете.

"Сегодня в социальных сетях и на улицах свои убеждения и призывы якобы от имени всех пограничников выражают отдельные действующие сотрудники погранслужбы и те, кто уже в запасе. Мы с пониманием относимся к мнению и выбору любого. Однако мы искренне не понимаем тех, кто, решив поддержать спланированные акции, отказываются от своей пограничной формы и государственных наград. Настоящие пограничники как зеницу ока берегут форму и передают ее как символ службы на границе своим детям и внукам", - рассказали в Госпогранкомитете.

В ведомстве подчеркнули, что даже в самые сложные и переломные моменты жизни Беларуси пограничники честно и профессионально исполняли свой долг. "Именно благодаря пограничной службе в нашу страну не попадают наркотики, оружие и террористы. Служба на границе всегда была трудна и почетна. Зеленая фуражка уже более 100 лет является символом мужества, самоотверженности, преданности порученному делу, гордости за причастность к охране госграницы. Хотите выразить свое мнение - выражайте, но только как свое личное. Пограничники выступают за сохранение мира, согласия в обществе, территориальной целостности и независимости Беларуси", - добавили в ГПК.-0-