ГПК: поляки вновь попытались вытеснить группу беженцев к границе Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская сторона предприняла очередную попытку вытеснения группы беженцев к границе Беларуси через заранее разрезанную колючую проволоку. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"Традиционно данные действия сопровождались применением физической силы. На этот раз польских силовиков не остановили ни отчаянные крики матерей, ни плач маленьких детей", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, польские силовики осознанно выгоняют целые семьи, которые нуждаются в защите и помощи. "Подобное отношение к беженцам со стороны польских военнослужащих стало "нормой" в понимании европейских стран, - подчеркнули в ГПК. - Несмотря на очевидные доказательства бесчеловечных мер, Польша пытается не только скрывать подобные факты от общественности, но и обвинять Беларусь в провокациях на границе, заявляя, что "с белорусской стороны транслируют записи плача и криков детей".

"Однако обнародованное видео прямо указывает на то, что это не трансляции с территории Беларуси, а результат реальных жестких действий польских правоохранителей на границе", - добавили в Госпогранкомитете.-0-