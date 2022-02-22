ГПК: Польша и Литва по-прежнему игнорируют договоренности по пропуску грузовиков

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Литва по-прежнему игнорируют договоренности по пропуску грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Польская сторона за прошедшие сутки пропустила на свою территорию 60% транспортных средств от установленной нормы. Самым загруженным направлением остается маршрут через "Кукурыки" ("Козловичи").
Литовские контрольные службы оформили 73% грузовиков от пропускной способности. Наибольшее скопление фур фиксируется на маршруте через "Шальчининкай" ("Бенякони").
Грузовой транспорт въезжал на территорию Латвии без задержек. По состоянию на 10.00 больше всего автомобилей находится на пути через "Силене" ("Урбаны").-0-