ГПК: Польша снова попыталась вытолкнуть беженцев со своей территории

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша снова попыталась вытолкнуть беженцев со своей территории. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"10 октября на линию польско-белорусской границы автомобильным транспортом Пограничной стражи была доставлена группа беженцев. Для вытеснения иностранцев польские пограничники частично демонтировали заграждение и с применением физической силы вытолкнули беженцев за забор. Среди мигрантов были дети и женщины, которым требовалась медицинская помощь. Несмотря на обращения иностранцев предоставить им убежище в Польше и оказать помощь женщинам и детям, польские правоохранители восстановили забор и равнодушно наблюдали за происходящим. Уже стало традиционным, что запросы беженцев о предоставлении убежища, а также положения Европейской конвенции о правах человека игнорируются польской стороной", - рассказали в ГПК.

В ведомстве добавили: "Постоянные нарушения Польшей европейского законодательства о правах человека и игнорирование просьб беженцев провоцируют их на совершение активных действий. Так, схожая ситуация сложилась на другом участке польско-белорусской границы. Отсутствие реакции сотрудников польской Погранстражи на неоднократные просьбы беженцев о защите привело к тому, что отчаявшиеся люди приняли решение самостоятельно вернуться в Польшу, несмотря на присутствие польского патруля".-0-