ГПК: польская сторона попыталась одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская сторона предприняла попытку одновременного вытеснения в Беларусь нескольких групп беженцев, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Беженцев высадили с военного транспорта прямо на линию польско-белорусской границы. Польские силовики, увидев белорусский пограничный наряд, осознали безвыходность ситуации и отказались от своих незаконных действий. Они забрали мигрантов обратно, но не всех. Причины оставления нескольких беженцев на линии границы остались неизвестными", - рассказали в ГПК.

Практика организованной доставки групп иностранцев со стороны Польши к белорусской границе военными грузовыми автомобилями отмечается с начала августа. Факты подобных незаконных действий польской стороны неоднократно фиксировались на видео.

"Действия по вытеснению в Беларусь ранее задержанных на территории Польши беженцев уже привели к формированию на линии польско-белорусской границы стихийного лагеря. Группа из 32 граждан Афганистана, среди которых есть женщины и дети, почти 2 месяца остается жить в нечеловеческих условиях вблизи границы на польской территории. Однако Польша игнорирует все призывы международных правозащитных организаций и решение Европейского суда по правам человека", - подчеркнули в ведомстве.-0-