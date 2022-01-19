ГПК: польская сторона распространяет ложную информацию относительно повреждения пограничного знака

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская сторона распространяет ложную информацию относительно повреждения пограничного знака. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В связи с тем, что польская сторона распространяет недостоверную информацию относительно инцидента с пограничными знаками, а также искажает реальную картину произошедшего, сообщаем следующее. По факту повреждения 17 января пограничного столба белорусская сторона своевременно уведомила польских коллег через оперативно-дежурную службу, а также по линии пограничных уполномоченных. Данную информацию погранстража Польши публично подтвердила. Помимо данного инцидента 15 января белорусской стороной было зафиксировано отсутствие щитков с гербами еще на трех пограничных столбах, о чем также проинформированы польские представители по всем каналам. Согласно двусторонним договоренностям, каждая сторона обязана уведомлять сопредельную сторону о наблюдаемых фактах повреждений знаков или их элементов. Польские военнослужащие, визуально наблюдавшие повреждения либо отсутствие щитков на белорусских пограничных столбах, ни в одном из случаев не информировали белорусскую сторону", - рассказали в ГПК.

В ведомстве отметили, что по сложившейся практике в условиях пандемии COVID-19 рабочие встречи по такого рода ситуациям в последнее время не проводятся. Урегулирование пограничных инцидентов осуществляется в рамках переписки аппарата пограничных уполномоченных.

"На размещенном в сети видео, которое с 18 января распространяется представителями Польши, отчетливо запечатлены представители следственно-оперативной группы, прибывшей по факту повреждения пограничного столба, а не сотрудники органов пограничной службы. С места происшествия изъяты табличка с изображением государственного герба, металлические шарики. С целью установления возможной траектории полета шариков и последующего изъятия также осматривался участок прилегающего лесного массива, - добавили в ГПК. - Польша целенаправленно придает данному инциденту информационный импульс, используя собственную проверенную тактику - больше вбросов и меньше правды".-0-