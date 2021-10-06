ГПК: польская сторона за сутки не выполнила договоренности по пропуску грузовиков

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская сторона за минувшие сутки не выполнила договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию, Литва и Латвия - частично. Это является основной причиной скопления фур перед белорусскими пунктами пропуска, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
В данный момент выезда из Беларуси ожидают 300 фур.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 66,8% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), а наибольший - 102% - также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").
На границе с Украиной пропуск грузового транспорта осуществлялся без задержек.-0-