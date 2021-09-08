ГПК: польские и литовские пункты снова не выполнили договоренности по пропуску грузовиков

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские и литовские пункты пропуска снова не выполнили договоренности по пропуску грузовиков, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
"За минувшие сутки ни один пункт пропуска на границе с Польшей и Литвой не выполнил договоренности по пропуску грузового транспорта на свою территорию. Невыполнение сопредельными странами этих договоренностей продолжает влиять на скопление грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска", - говорится в сообщении.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 59% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"), а наибольший - на польский пункт пропуска "Кузница Белостокская" (сопредельный белорусский "Брузги"). Через последний в Польшу проследовало 85,5% определенного сторонами количества грузовиков.
В Латвию и Украину грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-